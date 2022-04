Veľké ekonomiky sa snažia znižovať svoju závislosť od Ruska a Číny

Washington 20. apríla (TASR) - Veľké ekonomiky sa budú snažiť znížiť svoju závislosť od Ruska, pokiaľ ide o energie, a od Číny, pokiaľ ide o dodávateľské reťazce, očakáva prezident Svetovej banky (SB) David Malpass. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Malpass v odpovedi na otázku o rastúcom riziku fragmentácie globálnej ekonomiky v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine uviedol, že závislosť od ruských energií a od čínskych dodávateľských reťazcov je nadmerná a že prebiehajúce zmeny sú nevyhnutné.



"Môže to byť dobré pre Čínu," povedal Malpass na tlačovej konferencii. "Ak budú špecifické dodávateľské reťazce menej závislé od Číny, umožní to Číne, aby sa presunula do iných sektorov."



Malpass očakáva, že medzinárodný obchod a investície budú pokračovať aj napriek istým korekciám. Rozdrobenie do separátnych blokov by totiž znížilo globálnu produktivitu.



"Nepovažujem to za negatívny krok. Pre svet je to dôležitý krok pozrieť sa na rast regionálneho obchodu. Som si úplne istý, že svet bude naďalej obchodovať," dodal Malpass.