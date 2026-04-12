Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Analýza: 1tia viac, malé lákajú flexibilitou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Zamestnanci veľkých firiem si môžu mesačne prilepšiť o stovky eur viac než ich kolegovia v menších podnikoch. Vyplýva to z najnovšej analýzy portálu Platy.sk, ktorá porovnala mzdy v šiestich bežných profesiách.

Analýza sa zamerala na pozície, ktoré sú súčasťou takmer každej firmy - office manažér, marketingový špecialista, obchodný zástupca, personalista, IT špecialista technickej podpory a mzdový účtovník. Vo všetkých prípadoch platí, že väčšie spoločnosti ponúkajú vyššie priemerné mzdy. Kým pri office manažéroch dosahuje rozdiel približne 230 eur, pri marketingových špecialistoch ide len o 70 eur.

„Výsledky potvrdzujú, že veľké firmy majú väčší priestor na odmeňovanie zamestnancov, čo súvisí najmä s ich finančnou stabilitou a rozsahom pôsobenia,“ vysvetľuje PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.

Vyšší plat však automaticky neznamená väčšiu spokojnosť. Podľa prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia zmenilo za posledný rok zamestnávateľa 17 % ľudí pracujúcich v malých firmách, zatiaľ čo vo veľkých spoločnostiach to bolo len 9 %. Paradoxne však práve zamestnanci veľkých firiem častejšie deklarujú ochotu odísť za lepšou ponukou. V prieskume sa tak vyjadrilo až 40 % zamestnancov veľkých firiem.

Výhodou veľkých spoločností je najmä stabilita, jasná organizačná štruktúra a širšia ponuka benefitov či vzdelávania. „Zamestnanci presne vedia, na koho sa obrátiť, a často pracujú v medzinárodnom prostredí, čo prináša aj jazykové skúsenosti,“ doplnila Melcerová. Na druhej strane môže byť nevýhodou väčšia anonymita či pomalšie rozhodovacie procesy.

Menšie firmy lákajú najmä flexibilitou a priamym vplyvom práce na výsledky. Zamestnanci majú často širší záber činností a bližšie vzťahy v kolektíve. Nevýhodou menších podnikov môže byť menej benefitov či nejasne nastavené procesy. Zamestnanci sa tiež môžu stretávať so širším rozsahom úloh bez presne vymedzených hraníc.
.

