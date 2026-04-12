Analýza: 1tia viac, malé lákajú flexibilitou
Výhodou veľkých spoločností je najmä stabilita, jasná organizačná štruktúra a širšia ponuka benefitov či vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Zamestnanci veľkých firiem si môžu mesačne prilepšiť o stovky eur viac než ich kolegovia v menších podnikoch. Vyplýva to z najnovšej analýzy portálu Platy.sk, ktorá porovnala mzdy v šiestich bežných profesiách.
Analýza sa zamerala na pozície, ktoré sú súčasťou takmer každej firmy - office manažér, marketingový špecialista, obchodný zástupca, personalista, IT špecialista technickej podpory a mzdový účtovník. Vo všetkých prípadoch platí, že väčšie spoločnosti ponúkajú vyššie priemerné mzdy. Kým pri office manažéroch dosahuje rozdiel približne 230 eur, pri marketingových špecialistoch ide len o 70 eur.
„Výsledky potvrdzujú, že veľké firmy majú väčší priestor na odmeňovanie zamestnancov, čo súvisí najmä s ich finančnou stabilitou a rozsahom pôsobenia,“ vysvetľuje PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Vyšší plat však automaticky neznamená väčšiu spokojnosť. Podľa prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia zmenilo za posledný rok zamestnávateľa 17 % ľudí pracujúcich v malých firmách, zatiaľ čo vo veľkých spoločnostiach to bolo len 9 %. Paradoxne však práve zamestnanci veľkých firiem častejšie deklarujú ochotu odísť za lepšou ponukou. V prieskume sa tak vyjadrilo až 40 % zamestnancov veľkých firiem.
Výhodou veľkých spoločností je najmä stabilita, jasná organizačná štruktúra a širšia ponuka benefitov či vzdelávania. „Zamestnanci presne vedia, na koho sa obrátiť, a často pracujú v medzinárodnom prostredí, čo prináša aj jazykové skúsenosti,“ doplnila Melcerová. Na druhej strane môže byť nevýhodou väčšia anonymita či pomalšie rozhodovacie procesy.
Menšie firmy lákajú najmä flexibilitou a priamym vplyvom práce na výsledky. Zamestnanci majú často širší záber činností a bližšie vzťahy v kolektíve. Nevýhodou menších podnikov môže byť menej benefitov či nejasne nastavené procesy. Zamestnanci sa tiež môžu stretávať so širším rozsahom úloh bez presne vymedzených hraníc.
Analýza sa zamerala na pozície, ktoré sú súčasťou takmer každej firmy - office manažér, marketingový špecialista, obchodný zástupca, personalista, IT špecialista technickej podpory a mzdový účtovník. Vo všetkých prípadoch platí, že väčšie spoločnosti ponúkajú vyššie priemerné mzdy. Kým pri office manažéroch dosahuje rozdiel približne 230 eur, pri marketingových špecialistoch ide len o 70 eur.
„Výsledky potvrdzujú, že veľké firmy majú väčší priestor na odmeňovanie zamestnancov, čo súvisí najmä s ich finančnou stabilitou a rozsahom pôsobenia,“ vysvetľuje PR manažérka spoločnosti Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Vyšší plat však automaticky neznamená väčšiu spokojnosť. Podľa prieskumu spoločnosti Alma Career Slovakia zmenilo za posledný rok zamestnávateľa 17 % ľudí pracujúcich v malých firmách, zatiaľ čo vo veľkých spoločnostiach to bolo len 9 %. Paradoxne však práve zamestnanci veľkých firiem častejšie deklarujú ochotu odísť za lepšou ponukou. V prieskume sa tak vyjadrilo až 40 % zamestnancov veľkých firiem.
Výhodou veľkých spoločností je najmä stabilita, jasná organizačná štruktúra a širšia ponuka benefitov či vzdelávania. „Zamestnanci presne vedia, na koho sa obrátiť, a často pracujú v medzinárodnom prostredí, čo prináša aj jazykové skúsenosti,“ doplnila Melcerová. Na druhej strane môže byť nevýhodou väčšia anonymita či pomalšie rozhodovacie procesy.
Menšie firmy lákajú najmä flexibilitou a priamym vplyvom práce na výsledky. Zamestnanci majú často širší záber činností a bližšie vzťahy v kolektíve. Nevýhodou menších podnikov môže byť menej benefitov či nejasne nastavené procesy. Zamestnanci sa tiež môžu stretávať so širším rozsahom úloh bez presne vymedzených hraníc.