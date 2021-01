Veľké firmy v USA po násilnostiach zastavili finančné dary politikom

Washington 12. januára (TASR) - Veľké firmy v USA sa po násilnostiach v Kapitole minulý týždeň rozhodli zastaviť finančné dary politikom, a to nielen republikánom, ale niektoré aj demokratom.



Štyri z najväčších bánk v krajine, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup a Morgan Stanley, oznámili, že dočasne prestanú posielať sponzorské dary politikom po útoku stúpencov odchádzajúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol 6. januára.



JPMorgan, najväčšia americká banka z hľadiska aktív, pozastavila príspevky politického akčného výboru pre republikánov aj demokratov „minimálne“ na nasledujúcich šesť mesiacov, uviedol hovorca Steve O’Halloran. Banka so sídlom v New Yorku využije tento čas na zváženie zmien v oblasti politického sponzorstva.



"Krajina čelí bezprecedentnej zdravotnej, hospodárskej a politickej kríze," uviedol šéf podnikovej zodpovednosti JPMorgan Peter Scher. „Poprední podnikatelia, politickí aj občianski lídri by sa mali teraz sústrediť na riadenie a pomoc tým, ktorí to zúfalo potrebujú. Neskôr bude dosť času na kampane," dodal.



Hovorca Bank of America Bill Halldin informoval tiež, že „násilný útok na americký Kapitol“ sa premietne do sponzorských darov politikom.



Banka Wells Fargo oznámila, že „prehodnocuje svoju stratégiu finančnej podpory politikom vzhľadom na hrozné a tragické udalosti minulého týždňa".



A najmenej tucet ďalších významných amerických spoločností, akými sú napríklad technologickí giganti Google, Microsoft a Verizon ako aj chemický koncern Dow či vydavatelia platobných kariet American Express, Mastercard, Amazon, účtovný gigant Deloitte, telekomunikačná firma AT&T, hotelový reťazec Marriott alebo Blue Cross Blue Shield, ktorá združuje 36 zdravotných poisťovní, sa pripojili k bankám a oznámili, že zastavujú sponzorské dary.



Väčšina bánk sa ale namiesto toho, aby sa zamerala na členov Republikánskej strany, rozhodla nateraz zastaviť dary všetkým zákonodarcom.



Technologické firmy Twitter, Facebook a Amazon zároveň podnikli kroky na obmedzenie šírenia dezinformácií, ktoré by mohli podnietiť ďalšie násilie.



Výrobca pohľadníc Hallmark, ktorý je hlavným zamestnávateľom v Kansase, požadoval dokonca vrátenie peňazí od dvoch republikánskych senátorov, ktorí vzniesli námietky proti výsledkom volieb.



Chemický gigant Dow zašiel najďalej, keď oznámil, že zastaví sponzorské dary republikánskym zákonodarcom počas celého funkčného obdobia, čo je až šesť rokov v prípade Senátu.



General Electric zastaví finančné príspevky do konca roku 2022. Potom bude zamestnanecká rada, ktorá dohliada na politický akčný výbor, posudzovať žiadosti o podporu pre tých zákonodarcov, ktorí hlasovali proti víťazstvu Joea Bidena „od prípadu k prípadu“.