Veľké Kapušany vybudujú 21 kontajnerových stanovíšť s fotovoltikou
Súčasťou modernizácie je aj využitie obnoviteľných zdrojov energie.
Autor TASR
Veľké Kapušany 9. novembra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany zmodernizuje kontajnerové stanovištia. Na projekt, ktorého cieľom je zlepšiť estetiku a ekologickosť systému zberu komunálneho odpadu, získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 446.000 eur od ministerstva životného prostredia. Ako pre TASR uviedol primátor Peter Petrikán, v rámci projektu bude vybudovaných 21 kontajnerových stanovíšť v rôznych častiach mesta.
„Pôjde teda o riešenie v celom meste, nielen vo vybraných lokalitách. Stanovištia budú realizované ako modulové výrobky, čo znamená, že všetky budú mať rovnaký vzhľad a konštrukčné riešenie, čím sa zabezpečí jednotný a upravený mestský vzhľad,“ uviedol primátor.
Súčasťou modernizácie je aj využitie obnoviteľných zdrojov energie. Kontajnerové stanovištia budú vybavené fotovoltickými panelmi, ktoré budú napájať elektrické zámky slúžiace na kontrolovaný prístup k nádobám. Podľa vedúceho odboru výstavby mestského úradu Jána Horvátha je cieľom aj zvýšiť podiel triedeného odpadu a znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu minimálne o 10 percent. „Projekt prispeje aj k zlepšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov, keďže moderné stanovištia budú vizuálne jednotné, čisté a uľahčia správne triedenie odpadu,“ doplnil Horváth.
Projekt zahŕňa aj informačnú kampaň pre verejnosť, rozdelenú do dvoch fáz. Prvá bude zameraná na oboznámenie obyvateľov s novým systémom triedenia. Druhá fáza, spustená mesiac po začiatku prevádzky, sa bude venovať spätnej väzbe a úprave správania pri nakladaní s odpadom. Práce sa začnú po ukončení verejného obstarávania a výbere dodávateľa. Celkové trvanie projektu je stanovené na 15 mesiacov, z toho samotná výstavba potrvá približne 13 mesiacov.
