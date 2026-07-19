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Veľké podniky v EÚ už nesmú likvidovať nepredané oblečenie a obuv
Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený a nie je možné ho opätovne použiť alebo spracovať.
Autor TASR
Brusel 19. júla (TASR) - Veľké podniky v Európskej únii (EÚ) už nebudú môcť likvidovať nepredané oblečenie a obuv. Príslušné nariadenie EÚ nadobudlo účinnosť v nedeľu. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby dotknuté firmy svoj tovar opätovne predali alebo darovali, namiesto toho, aby ho vyhodili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený a nie je možné ho opätovne použiť alebo spracovať. Zničiť sa smú aj odevy a obuv, ktoré boli ponúknuté ako dar viacerým verejne prospešným organizáciám v EÚ, tie ho však neprijali v stanovenej lehote. Pre menšie podniky nadobudnú nové predpisy účinnosť neskôr.
Výnimky platia okrem iného vtedy, ak je tovar nebezpečný, poškodený alebo znečistený a nie je možné ho opätovne použiť alebo spracovať. Zničiť sa smú aj odevy a obuv, ktoré boli ponúknuté ako dar viacerým verejne prospešným organizáciám v EÚ, tie ho však neprijali v stanovenej lehote. Pre menšie podniky nadobudnú nové predpisy účinnosť neskôr.