Veľké Ripňany pripravujú modernizáciu základnej školy a športoviska
Rozdelená je na dve časti.
Autor TASR
Veľké Ripňany 5. februára (TASR) - Obec Veľké Ripňany v okrese Topoľčany pripravuje komplexnú modernizáciu Základnej školy s materskou školou. Rozdelená je na dve časti. Vysúťažená cena rekonštrukcie školy predstavuje 771.211 eur, hodnota modernizácie športoviska v školskom areáli predstavuje 144.894 eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Komplexná modernizácia základnej školy s materskou školou sa týka viacerých stavebných objektov a častí školy, ktoré boli v minulosti čiastočne upravené. Ich súčasný stav si však vyžaduje kompletnú modernizáciu pre zachovanie plnej funkčnosti a zlepšenie podmienok pre výučbu detí.
Rekonštrukčné práce zahŕňajú inštaláciu fotovoltiky na zníženie energetickej náročnosti, stavebné úpravy v interiéri, rekonštrukciu strešného plášťa, úpravu prístupovej rampy, montáž slnolamov a pojazdnej plošiny pre imobilné osoby, rekonštrukciu malej telocvične, výstavbu outdoorovej učebne.
Modernizácia športoviska v areáli školy zahŕňa odstránenie pôvodného antukového ihriska a vybudovanie dvoch nových multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom na ploche 1220 štvorcových metrov. Súčasťou sú nové mantinely, ochranné siete, bránky a volejbalové stĺpiky. Ihriská budú vybavené drenážnym podkladom, betónovými obrubníkmi a kompletným oplotením.
Budova školy bola skolaudovaná v roku 1989, v roku 2010 bola čiastočne rekonštruovaná. Využívaná je ako spádová pre 320 detí z obcí Veľké Ripňany, Biskupová, Behynce, Lužany, Malé Ripňany a Merašice.
