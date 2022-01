Veľké ropné spoločnosti opúšťajú Mjanmarsko pre dianie v krajine

Paríž 21. januára (TASR) - Veľké ropné spoločnosti TotalEnergies a i Chevron, partneri v rámci veľkého plynárenského projektu v Mjanmarsku, v piatok oznámili, že sa sťahujú z krajiny s odvolaním sa na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu po minuloročnom prevrate.



Aj spoločnosť Shell v piatok uviedla, že od minulého roka už nemá v Mjanmarsku licencie na prieskum.



Mjanmarsko sa zmieta v nepokojoch, odkedy armáda vo februári 2021 zvrhla vládu a zadržala líderku Aun Schan Su Ťij. Vojenská junta použila brutálnu silu na potlačenie protestov.



TotalEnergies a Chevron spolu s ďalšími firmami prevádzkovali spoločne plynárenské pole Yadana pri juhozápadnom pobreží Mjanmarska a transportný systém MGTC prepravujúci plyn z poľa na hranicu medzi Mjanmarskom a Thajskom. Sú tiež poslednými západnými spoločnosťami, ktoré sa rozhodli odísť z krajiny v dôsledku prevratu.



„Situácia v oblasti ľudských práv a všeobecnejšieho právneho štátu v Mjanmarsku sa od prevratu vo februári 2021 neustále zhoršuje,“ uviedla spoločnosť TotalEnergies vo vyhlásení a dodala, že sa preto rozhodla stiahnuť sa z poľa Yadana aj z MGTC ako prevádzkovateľ aj ako akcionár bez akejkoľvek finančnej kompenzácie.



Spoločnosť TotalEnergies nevyčíslila finančné dôsledky svojho odchodu, ale uviedla, že Mjanmarsko predstavuje menšiu časť jej príjmov.



Mjanmarsko sa vlani podieľalo odhadom 0,6 % na celkovej produkcii ropy a plynu TotalEnergies.



Aj hovorca Chevronu potvrdil odchod z Mjanmarska a poukázal pritom na bezpečnosť zamestnancov.



Total bol najväčším akcionárom projektu Yadana s podielom 31,24 %, zatiaľ čo Chevron v ňom má 28 %. PTTEP, jednotka thajskej národnej energetickej spoločnosti PTT, a mjanmarská štátna ropná a plynárenská skupina Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) vlastnia zvyšok.



Shell, akcionár v pobrežnom ložisku A7 s partnermi Woodside Energy a Myanmar Petroleum Exploration and Production Co, uviedol, že minulý rok sa vzdal licencií na prieskum.



Pole Yadana vyprodukuje ročne zhruba 6 miliárd kubických metrov plynu, z čoho asi 30 % sa dodáva cez MOGE na domáce použitie a 70 % sa vyváža do Thajska.