Veľké spoločnosti v Bruseli pre teleworking ušetria na kanceláriách

Brusel 20. apríla (TASR) - Viacero veľkých spoločností, pôsobiacich v Bruseli ako napríklad NMBS/SNCB, Proximus, Bpost, Engie, BNP Paribas Fortis a KBC, plánuje zmenšiť svoje kancelárske priestory na polovicu. Po dvoch rokoch pandemickej situácie možnosť práce z domu (teleworking) pretrváva, mnoho zamestnancov si na to zvyklo a firmy sa prispôsobujú zmenenému štýlu práce, uviedli v stredu belgické denníky The Brussels Times a De Tijd.



Niekoľko z uvedených spoločností už počas pandémie nového koronavírusu vyvinulo dobre fungujúce schémy práce na diaľku, ktoré zamestnancom umožňujú pracovať z domu počas celého týždňa. To poskytuje veľkým spoločnostiam možnosť odpredať veľkú časť svojich kancelárskych priestorov.



Napríklad v banke Belfius sa 77 % z 3000 zamestnancov prihlásilo k teleworkingu, pričom zamestnanci sa zaviazali, že budú pracovať z domu aspoň 100 pracovných dní ročne a do centrály prídu aspoň 50 pracovných dní ročne.



V spoločnosti Engie Electrable prichádzajú zamestnanci do kancelárie dva až tri dni v týždni, v priemere je prítomných v kanceláriách len 60 % zamestnancov. Energetická spoločnosť uviedla, že jej postačí polovica zo 60.000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov.



Iné firmy, napríklad Štátna železničná spoločnosť (NMBS/SNCB), sa obzerajú po nových kanceláriách. Spoločnosť plánuje postaviť nové sídlo v blízkosti železničnej stanice Brusel-Midi, a keďže jej zamestnanci sú teraz rozmiestnení v siedmich rôznych budovách, plánovaná zmena zníži kancelárske priestory takmer o polovicu na 75.000 metrov štvorcových.



Sťahovaním sídla chce kancelárske priestory ušetriť aj banka Bpost - v centre Bruselu si prenajme šesť poschodí s celkovou rozlohou 16.500 metrov štvorcových, čo je o polovicu menej ako plocha doterajších kancelárskych priestorov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)