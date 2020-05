Veľké teplárne sa obávajú zvyšovania poplatkov

Bratislava 22. mája (TASR) – Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) má výhrady voči možnému zvyšovaniu poplatkov pre stredné a veľké teplárne, ktoré by mala priniesť novela zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.



Štát by tak podľa teplárov trestal ľudí za to, že kúria "ekologickým teplom", keďže centrálne zdroje tepla (CZT) musia spĺňať prísne normy a už v súčasnosti sú na rozdiel od malých zdrojov zaťažené emisnými povolenkami. Takýto postup zo strany vlády je voči odberateľom zo systémov CZT diskriminačný, uviedol zväz.



SZVT upozornil, že malé spaľovacie zariadenia nemajú stanovené žiadne limity pre znečisťujúce látky a nikto ich nemeria. Zároveň viac ako 26 000 domácností, ktoré používajú tradičné kotly, sa dá relatívne ľahko pripojiť na systém CZT.



Podľa teplárov na jednej strane vláda zo sídlisk doslova "vytláča" autá a mediálne to predáva ako moderné, zelené, pokrokové a smart a na druhej strane chce na sídliskách povoľovať nové komíny, napriek tomu, že ich nemá pod kontrolou. "Lenže v konečnom výsledku je každý nový komín pri objekte v podstate naštartované auto na streche domu," tvrdí SZVT.



Novela zákona hovorí o tom, že spotrebiteľ, ktorý si platí za ekologické teplo z CZT, bude za teplo platiť ešte viac, aby Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR mohlo vyhlasovať výzvy na kotlíkové dotácie. Mladá rodina či dôchodcovia v paneláku sa tak budú skladať podľa SZVT na dotácie kotlov v individuálnom vykurovaní.



Teplári upozornili na pozitívne príklady zo zahraničia, kde systémy CZT štáty a obce vidia ako zdroj čistého ovzdušia a teplo z CZT sa počíta do smart značky mesta. "Mestá i štáty tomu upravujú pravidlá, napríklad nižšia sadzba dane z pridanej hodnoty na teplo z CZT je v Čechách od januára 2019, či v ďalších štátoch ako Maďarsku, Francúzsku," zdôraznil zväz.