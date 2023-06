Veľké západné banky zhoršili prognózu tohtoročného rastu Číny

Peking 17. júna (TASR) - Päť veľkých bánk zhoršilo vyhliadky rastu čínskej ekonomiky v tomto roku. Urobili tak po tom, ako májové údaje ukázali, že postpandemické zotavovanie najväčšej ázijskej ekonomiky sa nevyvíja podľa predstáv. Banky pôvodne počítali s tým, že rast by mohol presiahnuť 6 %, teraz však hornú hranicu očakávaného rastu čínskej ekonomiky znížili pod 6-percentnú úroveň. Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarska UBS, britská Standard Chartered, japonská Nomura a americké Bank of America (BofA) a JPMorgan najnovšie odhadujú, že čínska ekonomika dosiahne tento rok rast od 5,1 % do 5,7 %. V predchádzajúcej prognóze uvádzali rast v rozsahu 5,7 % až 6,3 %.



Finančné inštitúcie zareagovali na najnovšie ekonomické údaje, ktoré Peking zverejnil tento týždeň. Tie ukázali, že ako priemyselná produkcia, tak maloobchodné tržby zaostali za odhadmi. To posilnilo očakávania, že vláda bude musieť prijať ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky.



Ekonómovia z banky UBS v piatok (16. 6.) uviedli, že tohtoročný rast čínskej ekonomiky odhadujú v rozmedzí od 5,2 % do 5,7 %. Ekonómovia zo Standard Chartered zhoršili prognózu rastu v roku 2023 na 5,4 %, zatiaľ čo pôvodne počítali s rastom hospodárstva o 5,8 %. Čo sa týka 2. štvrťroka, banka odhaduje, že čínska ekonomika vzrastie o 5,8 %. Pôvodne odhadovala rast za končiaci sa kvartál na úrovni 7 %.



BofA zhoršila svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny na 5,7 % z pôvodnej hodnoty 6,3 %. Smerom nadol upravila svoj odhad aj ďalšia americká banka JPMorgan, redukcia však bola v jej prípade miernejšia. Zatiaľ čo pôvodne odhadovala rast čínskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 5,9 %, teraz počíta s rastom o 5,5 %.



K týmto odhadom sa pridala aj Nomura a svoju prognózu tohtoročného rastu čínskej ekonomiky zhoršila na 5,1 %. Pôvodne počítala s rastom o 5,7 %.