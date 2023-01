Veľkí európski operátori chcú založiť podnik v oblasti online reklamy

Brusel 9. januára (TASR) - Poprední európski mobilní operátori Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone chcú založiť spoločný podnik, ktorý by konkuroval veľkým technologickým koncernom v oblasti online reklamy. Európska komisia (EK) o ich žiadosti rozhodne do 10. februára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európske telekomunikačné koncerny podali EK žiadosť o schválenie spoločného podniku v piatok 6. januára. Táto spoločná firma je prvým pokusom európskych operátorov konkurovať americkým gigantom, ako sú Meta či Google, v lukratívnom sektore online reklamy.



EK môže spoločný podnik schváliť bez podmienok alebo s podmienkami, alebo môže spustiť 4-mesačné vyšetrovanie, ak by mala vážne obavy.



"Tento spoločný podnik ponúkne riešenie digitálnej identity založené na ochrane súkromia na podporu digitálneho marketingu a reklamných aktivít značiek a vydavateľov," uviedla EK.