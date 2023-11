Veľkí inzerenti opúšťajú sociálnu sieť X

San Francisco 18. novembra (TASR) - Čoraz viac veľkých inzerentov zastavuje reklamu na sociálnej sieti X. Dôvodom sú fašistické a antisemitské príspevky. Okrem toho šéf siete Elon Musk podporil antisemitskú konšpiračnú teóriu, za čo ho kritizoval aj Biely dom. Podľa expertov môžu Muskove vyjadrenia poškodiť aj jeho ďalšie firmy, ako je napríklad Tesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V piatok (17. 11.) podľa mediálnych správ prestali na X inzerovať napríklad spoločnosti Apple, Disney, Paramount, Comcast a Warner Group. Aj filmové štúdio Lionsgate potvrdilo, že pozastavilo reklamy na tejto platforme.



Už predtým zastavil na X reklamu počítačový gigant IBM, ktorý podľa amerického denníka New York Times chcel na platforme v tomto štvrťroku minúť 1 milión USD (919,8 milióna eur). IBM svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že reklamy spoločnosti sa na X objavovali pri nacistických a antisemitských príspevkoch.



Organizácia Media Matters for America ukázala, že reklamy spoločností IBM, Apple či softvérovej skupiny Oracle sa na X objavili aj v spoločnosti príspevkov s pozitívnymi vyjadreniami o Adolfovi Hitlerovi a ideológii národných socialistov.



V piatok oznámila aj Európska komisia (EK), že na X sa zatiaľ nebudú umiestňovať reklamy. Zdôvodnila to alarmujúcim nárastom dezinformácií a nenávistných prejavov.



Podobné problémy s inzerentmi mali v minulosti aj iné online služby, napríklad videoplatforma YouTube spoločnosti Google. Tá vtedy sprísnila dohľad nad obsahom, aby získala späť reklamných zákazníkov.



Odkedy Musk pred rokom kúpil Twitter, ktorého názov zmenil na X, mnohé firmy obmedzili výdavky na platforme pre obavy zo šírenia dezinformácií a nenávistných prejavov. Podľa Muskových vyjadrení príjmy platformy z reklamy klesli približne na polovicu.



V piatok odsúdil Muska za "odpornú propagáciu" antisemitizmu a nenávisti verejne aj Biely dom. Reagoval na Muskov príspevok, v ktorom podporil konšpiračnú teóriu.



Kontroverzný miliardár tento týždeň v reakcii na antisemitský príspevok na svojej sociálnej sieti napísal: "Povedali ste skutočnú pravdu." Pôvodný príspevok falošne tvrdil, že členovia židovskej komunity podnecujú nenávisť voči belochom.



Musk neskôr dodal, že mal na mysli "niektoré skupiny" ako napríklad židovskú organizáciu Liga proti hanobeniu (Anti-Defamation League, ADL), ktorá šíri "de facto protibelošský rasizmus a protiázijský rasizmus". V ďalších vyhláseniach Musk zopakoval, že podľa neho existuje problém s rasizmom voči bielym ľuďom.



Šéf ADL Jonathan Greenblatt na X o Muskových komentároch napísal, že je "nesporne nebezpečné", keď niekto využíva svoj vplyv na potvrdzovanie a šírenie antisemitských teórií. Organizácia American Jewish Committee tiež upozornila, že príspevok, ktorý Musk podporil, obsahuje prvky konšpiračnej teórie, ktorá zohrala úlohu pri útoku na synagógu v Pittsburghu v roku 2018. Útočník vtedy zabil jedenásť ľudí.



Investor Ross Gerber upozornil, že Muskove vyjadrenia môžu mať negatívny vplyv aj na Teslu. Gerber v rozhovore pre CNBC kritizoval Muska, že nekoná v záujme Tesly. "Ničí všetko, čo vybudoval" a poškodzuje povesť výrobcu automobilov. Gerber uviedol, že on sám na budúci rok nahradí svoju Teslu (Model Y) vozidlom od konkurenčnej spoločnosti Rivian - "a som si istý, že zvyšok Los Angeles urobí to isté".



(1 EUR = 1,0872 USD)