Veľkonočný nákup je vhodné naplánovať vopred

Bratislava 6. apríla (TASR) - Pred začiatkom veľkonočných nákupov je vhodné stanoviť si maximálnu sumu, ktorú môžeme minúť. Rovnako si naplánovať, čo počas sviatkov budeme jesť a variť, pred každým nákupom si napísať presný zoznam a kúpiť iba to, čo naozaj potrebujeme. Pred nadchádzajúcimi sviatkami na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



"Nezabudnite na to, že počas niektorých dní veľkonočných sviatkov sú obchody zatvorené. Avšak ide iba o dni, nie týždne, na čo mnohí Slováci zabúdajú a v mnohých prípadoch si vytvárajú neprimerane veľké zásoby potravín," podčiarkla. Ešte pred nákupom radí skontrolovať chladničku a špajzu a spraviť si prehľad o stave zásob potravín.



Vhodné je tiež rozumné využívanie zľavových kupónov a zákazníckych kariet. "Dávajte si ale pozor na to, aby ste nenakúpili tovar iba preto, že je v zľave. Zľavy je vhodné využiť pri potravinách, ktoré nakupujeme často. Aj v tomto prípade je dôležitejšia kvalita ako kvantita," zdôraznila Sadovská.



Na nákupy odporúča nosiť vlastnú tašku, čím sa dá vyhnúť opakovanému kupovaniu a hromadeniu jednorazových tašiek. Praktické je nenakupovať s prázdnym žalúdkom. Hladný zákazník totiž často nakúpi aj to, čo nepotrebuje, upozornila analytička.



Mnohí Slováci sa podľa nej v súvislosti s akýmikoľvek sviatkami dopúšťajú veľkej chyby, keď sa zadlžujú. "Hoci v prípade veľkonočných sviatkov nejde o tak častý jav ako v prípade vianočných sviatkov, siahnuť po úvere by sme rozhodne nemali. Aj veľkonočné sviatky sú tu každý rok a mali by sme na ne myslieť už v predstihu," pripomenula Sadovská. Odporúča, aby si spotrebitelia popri pravidelnom vytváraní finančnej rezervy odkladali bokom aj peniaze určené na sviatky a nákupy s nimi spojené.