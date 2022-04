Veľkonočný nákup potravín nás vyjde minimálne o 10 % viac ako vlani

Bratislava 5. apríla (TASR) - Tohtoročný veľkonočný nákup potravín vyjde slovenskú domácnosť minimálne o 10 % viac ako vlani. Vyplýva to z analýzy Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company.



Priblížila, že mnohé domácnosti práve v týchto dňoch realizujú tradičné veľkonočné nákupy potravín, ktoré však zaťažujú peňaženky viac ako vlani. "Za potraviny a nealkoholické nápoje si podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR priplácame medziročne viac o 9,6 %. To v praxi znamená, že kým vo februári 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, vo februári 2022 to už bolo o takmer 10 eur viac," spresnila.



Zákazníci v obchodoch podľa nej platia viac o 26,9 % najmä za oleje a tuky. Priplácajú si však aj za zeleninu, a to 19,8 %. Chlieb a obilniny vyšli spotrebiteľov drahšie o 11,0 %, mlieko, syry a vajcia o 9,8 %. Z nealko nápojov Slováci platia viac za kávu, čaj a kakao, a to o 8,6 %. Minerálne vody, nealko nápoje a šťavy ich vyšli viac ako vlani o 6,2 %.



Poznamenala, že veľkonočné sviatky sú spojené s vyššou mobilitou obyvateľstva. "Súvisí to s tým, že vo väčšej miere navštevujeme blízkych alebo sa rozhodneme tieto sviatky tráviť formou dovolenky," uviedla.



Vyššia mobilita je podľa Sadovskej spojená aj s vyššou spotrebou pohonných látok. "Za benzín a naftu však aktuálne platíme podstatne viac ako vlani. Pod vplyvom vojnového konfliktu na Ukrajine sme boli počas marca svedkami prudkého nárastu cien pohonných látok. Priemerná cena 95-oktánového benzínu sa vyšplhala v závere marca na 1,701 eura za liter. Nafta vyšla motoristov v priemere na 1,666 eura za liter," doplnila analytička.



Benzín bol podľa nej medziročne drahší o 25,9 %, motorová nafta si na svoje konto pripísala oproti minulému roku nárast až o 41,5 %. "Za 50-litrovú nádrž benzínu tak aktuálne zaplatíme 85,05 eura, čo je o 18,30 eura viac ako vlani. V prípade nafty natankujeme 50 litrov za 83,30 eura. Medziročne si tak za takúto nádrž nafty priplatíme navyše až 24,55 eura," dodala Sadovská.