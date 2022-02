Veľkoobchodná inflácia v Nemecku dosiahla v januári rekordných 25 %

Berlín 21. februára (TASR) - Veľkoobchodná inflácia v Nemecku sa v januári zrýchlila a dostala sa na rekordné maximum.



Index cien výrobcov v januári medziročne vyskočil o 25 % po náraste o 24,2 % v decembri, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. To bol najprudší nárast cien výrobcov od začiatku zaznamenávania údaja. Ekonómovia počítali so stagnáciou tempa rastu na 24,2 %.



Bez započítania energií ceny výrobcov stúpli o 12 %. Ceny energií sa zvýšili o 66,7 %, ceny medzitovarov o 20,7 % a ceny kapitálových tovarov o 5,3 %.



Ceny tovarov krátkodobej spotreby vzrástli o 6,7 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby o 6,2 %.



V medzimesačnom porovnaní index cien výrobcov v januári stúpol o 2,2 % po +5 % v decembri, pričom ekonómovia počítali so zvýšením o 1,5 %.