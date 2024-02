Veľkoobchodné ceny plynu v Európe ďalej klesajú

Amsterdam 12. februára (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok opäť klesli, keďže mierne počasie a obnovenie dodávok plynu z Nórska prevážili nad obavami z nižších tokov skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov spoločnosti LSEG sa cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok do 10.50 h miestneho času znížila o 65 centov na 26,20 eura za megawatthodinu (MWh). To je jej najnižšia úroveň od júla 2023. Aj ceny kontraktov na plyn v Británii v pondelok dopoludnia klesli.



Meteorológovia predpovedajú, že teplota na kontinente stúpne až o 2 stupne Celzia, zatiaľ čo v Británii sa predpokladá, že bude až o 2,5 stupňa Celzia vyššia, čo povedie k zníženiu dopytu po vykurovaní.



"Európa nie je jediným regiónom, v ktorom sú v súčasnosti teploty výrazne nad normálom. Je to aj prípad Ázie, čo vytvára tlak na znižovanie cien plynu," uviedli analytici Engie's EnergyScan v poznámke.



Nominácie na export plynu potrubím z Nórska do Európy sa zvýšili o 2 milióny metrov kubických (m3) denne na 346 miliónov m3/deň, ukázali údaje LSEG.



Na druhej strane dodávky LNG sú momentálne dosť nízke pre štrajk zamestnancov francúzskeho terminálu Fos, ktorý sa má skončiť 13. februára. Ty by teoreticky mohlo vytvoriť tlak na ceny. Ale zdá sa, že predpovede pomerne teplého počasia prevážili nad problémami s LNG aj vďaka tomu, že plyn zo zásobníkov môže ľahko kompenzovať nižšie dodávky LNG, poznamenal analytik LSEG Ulrich Weber.



Zásobníky plynu v Európe sú v súčasnosti plné v priemere na 67 %, ukázali najnovšie údaje Gas Infrastructure Europe. Predpokladá sa, že do konca zimy úroveň zásob prekročí päťročný priemer, uviedla v pondelok správa spoločnosť Axpo.