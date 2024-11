Amsterdam/Viedeň 15. novembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe vzrástli po správe, že Rusko od soboty (16. 11.) zastaví dodávky plynu do Rakúska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v decembri na burze TTF v Amsterdame po správe o plánovanom zastavení dodávok ruského plynu do Rakúska vzrástol až o 2,7 %, keď vymazal predchádzajúce straty. Aktuálne sa európske ceny plynu pohybujú na najvyšších úrovniach za približne 1 rok.



Gazprom podľa informácií zverejnených na platforme CEGH Remit informoval rakúsku energetickú spoločnosť OMV, že o 6.00 h SEČ v sobotu zníži dodávky plynu na nulu.



Dôvodom je spor medzi OMV a Gazpromom. OMV v stredu (13. 11.) uviedla, že zastaví platby ruskej firme, aby získala 230 miliónov eur, ktoré jej v spore s ruským koncernom prisúdil arbitrážny súd Medzinárodnej obchodnej komory.



Zastavenie dodávok znamená, že Rakúsko sa bude musieť zaobísť bez ruských dodávok skôr, ako sa očakávalo, čo by mohlo negatívne ovplyvniť už aj tak napätý európsky trh. Ceny plynu v Európe od konca júla vzrástli približne o 30 %, keďže zásoby v dôsledku chladného počasia a zníženia výroby elektriny z vetra klesajú rýchlejšie ako zvyčajne.



"Ceny rastú, pretože zastavenie dodávok do Rakúska prichádza o niekoľko dní skôr, ako sa očakávalo, čo prilieva olej do ohňa," uviedla európska energetická strategička Rabobank Florence Schmitová. "Hoci je trh v súčasnosti dobre zásobený, toto zastavenie znamená, že počas zimy budeme musieť viac čerpať zo zásobníkov, ako aj vyšší dopyt po skvapalnenom zemnom plyne."