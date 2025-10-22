< sekcia Ekonomika
Veľkoobchodné ceny v Írsku pokračovali v septembri v poklese
Na medzimesačnej báze sa ceny v írskom veľkoobchode znížili v septembri o 0,4 %.
Dublin 22. októbra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Írsku pokračovali v septembri v poklese, už ôsmy mesiac v rade. Tempo poklesu sa však opäť zmiernilo, a to na najnižšiu úroveň za ostatné štyri mesiace. Vývoj cien v írskom veľkoobchode ovplyvnilo najmä zrýchlenie rastu cien potravín. Údaje írskeho štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.
Veľkoobchodné ceny v Írsku klesli v septembri medziročne o 2,6 % po trojpercentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ceny stabilne spomaľujú tempo poklesu od júna, keď pokles dosiahol 4,6 %.
Pod ďalšie spomalenie poklesu veľkoobchodných cien sa podpísali najmä ceny potravín. Tie zrýchlili tempo rastu na 4,5 % po 4,4-percentnom medziročnom raste v auguste, pričom výrazne vzrástli najmä ceny mliečnych produktov (11,1 %). Okrem toho sa zmiernil pokles cien v oblasti ťažby. V auguste v tomto sektore klesli ceny o 1,7 %, v septembri o 1,6 %.
Na medzimesačnej báze sa ceny v írskom veľkoobchode znížili v septembri o 0,4 %. V predchádzajúcom mesiaci vykázali stagnáciu.
