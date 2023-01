Veľkoobchodné ceny v Írsku rástli v najslabšie za 13 mesiacov

Dublin 20. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Írsku zmiernili rast aj v poslednom mesiaci minulého roka, pričom tempo ich rastu bolo najslabšie za viac než rok. Poukázali na to v piatok zverejnené najnovšie údaje írskeho štatistického úradu. Informoval o tom server RTTNews.



Podľa štatistikov sa veľkoobchodné ceny v Írsku zvýšili v decembri medziročne o 2,5 % po tom, ako v novembri zaznamenali rast o 3,8 %. Decembrové tempo rastu bolo najslabšie od novembra 2021, v ktorom sa veľkoobchodné ceny v Írsku zvýšili iba o 0,2 %.



Pod zmiernenie tempa rastu sa podpísali ceny pre zahraničné trhy. Ich rast bol v porovnaní s tempom rastu cien pre domáci trh zhruba tretinový.



V rámci minulého roka sa najprudšie zvýšili veľkoobchodné ceny v Írsku v októbri, a to o 8 %. Bolo to najvýraznejšie tempo rastu cien vo veľkoobchode od konca roka 2015, keď ceny pre domáci trh vzrástli o vyše 10 %.