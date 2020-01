Wiesbaden 13. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku aj v decembri klesli, už šiesty mesiac po sebe, ale menej ako v novembri. To naznačuje, že aj spomaľovanie inflácie v najväčšej ekonomike eurozóny by sa mohlo v budúcnosti zmierniť. Informoval o tom v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa údajov Destatisu sa index veľkoobchodných cien v Nemecku v decembri medziročne znížil o 1,3 % po novembrovom poklese o 2,5 %.



Pod decembrový výsledok sa do veľkej miery podpísal pád cien ropných produktov o 8,5 %.



V medzimesačnom porovnaní nemecké veľkoobchodné ceny v decembri stagnovali po miernom znížení o 0,1 % v októbri aj v novembri.



Za celý rok 2019 klesli veľkoobchodné ceny v priemere o 0,1 %.