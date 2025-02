Veľkoobchodné ceny v Nemecku rástli najvyšším tempom za takmer 2 roky

Wiesbaden 14. februára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku pokračovali v januári v raste, druhý mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo a dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Veľkoobchodné ceny v najväčšej ekonomike eurozóny vzrástli v januári medziročne o 0,9 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali rast o 0,1 %. Je to najvýraznejšie tempo rastu od apríla 2023, po ktorom veľkoobchodné ceny v Nemecku iba klesali až do decembra minulého roka, keď zaznamenali prvé zvýšenie.



Vývoj veľkoobchodných cien prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom iba o 0,2 %.



K výraznému zrýchleniu rastu veľkoobchodných cien prispeli najmä ceny kávy, kakaa a korenín, ktoré sa zvýšili o 34,4 %, ako aj ceny neželezných rúd, kovov a polotovarov. Tie vzrástli o 24,4 %. O dvojciferné hodnoty (11 %) sa zvýšili aj ceny cukru, cukroviniek a pekárenských výrobkov. Navyše, rast zaznamenali aj ceny mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých tukov a olejov, konkrétne o 7 %.



Na druhej strane sa znížili ceny železa a ocele, ako aj počítačov a periférnych zariadení. V obidvoch prípadoch pokles presiahol 6 %. Miernejšie klesli ceny chemických produktov, a to o 2,6 %.



Aj medzimesačne sa ceny v nemeckom veľkoobchode zvýšili v januári o 0,9 % po 0,1-percentnom raste v decembri. Januárové tempo rastu tak bolo najvýraznejšie od septembra 2022.