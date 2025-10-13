< sekcia Ekonomika
Veľkoobchodné ceny v Nemecku rástli v septembri prudkým tempom
Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Wiesbaden 13. októbra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri už desiaty mesiac v rade, pričom tempo rastu sa takmer zdvojnásobilo a dosiahlo najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch ich výrazne ovplyvnili ceny potravín a nápojov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejší rast cien v nemeckom veľkoobchode od marca tohto roka, v ktorom sa zvýšili o 1,3 %.
Najprudšie vzrástli ceny neželezných rúd a kovov, konkrétne o 23,5 %. Výrazne však veľkoobchodné ceny ovplyvnil vývoj cien potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré vzrástli o 4,2 %. V rámci nich najprudšie rástli ceny kávy, čaju, kakaa a korenín, a to o 22,2 %. Dvojciferným tempom však rástli aj ceny cukru a pekárenských výrobkov (14,5 %), živých zvierat (10,7 %) a mäsa a mäsových produktov, kde rast dosiahol 10,5 %. Rast zaznamenali aj ceny mliečnych produktov, vajec a jedlých olejov, a to o 5,6 %. Na druhej strane, v poklese pokračovali ceny odpadu a šrotu (-9,2 %) či železa a ocele (-4,1 %).
Na medzimesačnej báze veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri o 0,2 % po 0,6-percentom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok, ktorý bol v súlade s očakávaniami, predstavoval prvý medzimesačný rast cien v nemeckom veľkoobchode od júna.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri medziročne o 1,2 % po 0,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. To je najvýraznejší rast cien v nemeckom veľkoobchode od marca tohto roka, v ktorom sa zvýšili o 1,3 %.
Najprudšie vzrástli ceny neželezných rúd a kovov, konkrétne o 23,5 %. Výrazne však veľkoobchodné ceny ovplyvnil vývoj cien potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré vzrástli o 4,2 %. V rámci nich najprudšie rástli ceny kávy, čaju, kakaa a korenín, a to o 22,2 %. Dvojciferným tempom však rástli aj ceny cukru a pekárenských výrobkov (14,5 %), živých zvierat (10,7 %) a mäsa a mäsových produktov, kde rast dosiahol 10,5 %. Rast zaznamenali aj ceny mliečnych produktov, vajec a jedlých olejov, a to o 5,6 %. Na druhej strane, v poklese pokračovali ceny odpadu a šrotu (-9,2 %) či železa a ocele (-4,1 %).
Na medzimesačnej báze veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli v septembri o 0,2 % po 0,6-percentom poklese v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok, ktorý bol v súlade s očakávaniami, predstavoval prvý medzimesačný rast cien v nemeckom veľkoobchode od júna.