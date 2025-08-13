Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľkoobchodné ceny v Nemecku spomalili v júli tempo rastu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Autor TASR
Wiesbaden 13. augusta (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku pokračovali v raste aj v júli, už ôsmy mesiac po sebe, tempo rastu sa však zmiernilo. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Veľkoobchodné ceny, ktoré ekonómovia pozorne sledujú, keďže signalizujú budúci vývoj inflácie, vzrástli v júli v medziročnom porovnaní o 0,5 %. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval rast 0,9 %. Na druhej strane, rastú nepretržite od decembra minulého roka.

Za pokračovaním rastu sú najmä ceny neželezných rúd a kovov, ktoré sa zvýšili o 17,6 %. Nasledovali ceny potravín a nápojov, kde rast dosiahol 3,5 %. V tejto kategórii najvýraznejšie rástli ceny kávy, čaju a korenín (16 %), cukru a pekárenských výrobkov (15 %) a mäsa a mäsových produktov. Tie vzrástli o 9,4 %. Rástli aj ceny mlieka a mliečnych výrobkov, vajec a olejov, a to o 7,3 %.

Na druhej strane, k zmierneniu rastu veľkoobchodných cien prispeli ceny odpadu a šrotu, ktoré klesli o 9 %. Okrem toho klesli ceny pevných palív a produktov z minerálnych olejov, kde pokles dosiahol 5,7 %.

V medzimesačnom porovnaní sa veľkoobchodné ceny v Nemecku vrátili k poklesu, pričom ekonómovia počítali s ďalším rastom. Pokles bol však mierny a dosiahol 0,1 %.
