Wiesbaden 13. júna (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku v júni klesli, už 14. mesiac po sebe. Ale tempo ich poklesu sa opäť zmiernilo. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Analytici pozorne sledujú veľkoobchodné ceny v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, pretože im naznačujú, ktorým smerom sa bude vyvíjať inflácia v tejto krajine aj v celej menovej únii.



Podľa najnovších štatistík sa nemecké veľkoobchodné ceny v júni 2024 znížili medziročne o 0,6 % po poklese o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.



Jún bol už 14. mesiac po sebe, keď došlo k zníženiu cien výrobcov v Nemecku, ale najmiernejším tempom v tejto sérii. Dôvodom bolo najmä spomalenie ich poklesu v chemickom priemysle (na -0,5 % z -13,9 %) aj pri výrobe železa, ocele a polotovarov z kovov (na -9,7 z -12,1 %). No zároveň sa zrýchlil rast cien ceny kávy, čaju, kakaa (na 13,9 % z 8,2 %), ale spomalil sa v prípade cukru, cukroviniek a pekárenských výrobkov (na 5,8 % zo 7,2 %) aj v prípade ovocia a zeleniny (na 5,6 % zo 6,4 %).



V medzimesačnom porovnaní nemecké veľkoobchodné ceny v júni nečakane klesli, prvýkrát za štyri mesiace, a to o 0,3 %. Ekonómovia pritom predpovedali, že stúpnu o 0,2 % po náraste o 0,1 % v máji.