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Veľkoobchodné ceny v Nemecku vzrástli najprudšie za viac než 3,5 roka
Veľkoobchodné ceny v Nemecku sa v októbri zvýšili medziročne o 8,8 % po septembrovom raste o 8,7 % a augustovom o 6,8 %.
Autor TASR
Wiesbaden 13. novembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Nemecku zrýchlili tempo rastu aj v októbri, už štvrtý mesiac v rade, pričom októbrový rast bol najvyšší za viac než 3,5 roka. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku sa v októbri zvýšili medziročne o 8,8 % po septembrovom raste o 8,7 % a augustovom o 6,8 %. Tempo rastu cien v nemeckom veľkoobchode sa začalo zrýchľovať v júli, keď medziročne vzrástli o 5,3 %. Októbrový rast je zároveň najvýraznejší od februára 2023.
V najväčšej miere sa pod to podpísali vyššie ceny ropných produktov. Tie vzrástli o 47,6 %. Výrazne sa zvýšili aj ceny obilia, osív, surového tabaku a krmív pre hospodárske zvieratá, ako aj chemických produktov. V prvom prípade vzrástli ceny o 21,2 %, v druhom o 18,6 %.
Na druhej strane, opäť klesli ceny živých zvierat, konkrétne o 15,8 %. Pokles zaznamenali aj ceny kávy, čaju, kakaa a korenín (-8,4 %) a mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých tukov a olejov, pričom v tomto segmente sa znížili o 7,1 %.
Medzimesačne vzrástli veľkoobchodné ceny v Nemecku v októbri o 0,4 %. V tomto prípade výrazne zmiernili tempo rastu, keď v septembri zaznamenali rast o 1,9 %.
Veľkoobchodné ceny v Nemecku sa v októbri zvýšili medziročne o 8,8 % po septembrovom raste o 8,7 % a augustovom o 6,8 %. Tempo rastu cien v nemeckom veľkoobchode sa začalo zrýchľovať v júli, keď medziročne vzrástli o 5,3 %. Októbrový rast je zároveň najvýraznejší od februára 2023.
V najväčšej miere sa pod to podpísali vyššie ceny ropných produktov. Tie vzrástli o 47,6 %. Výrazne sa zvýšili aj ceny obilia, osív, surového tabaku a krmív pre hospodárske zvieratá, ako aj chemických produktov. V prvom prípade vzrástli ceny o 21,2 %, v druhom o 18,6 %.
Na druhej strane, opäť klesli ceny živých zvierat, konkrétne o 15,8 %. Pokles zaznamenali aj ceny kávy, čaju, kakaa a korenín (-8,4 %) a mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých tukov a olejov, pričom v tomto segmente sa znížili o 7,1 %.
Medzimesačne vzrástli veľkoobchodné ceny v Nemecku v októbri o 0,4 %. V tomto prípade výrazne zmiernili tempo rastu, keď v septembri zaznamenali rast o 1,9 %.