Veľkoobchodné ceny v Rakúsku zaznamenali v júni výraznejší pokles

Viedeň 6. júla (TASR) - Veľkoobchodné ceny v Rakúsku pokračovali minulý mesiac v poklese, už štvrtý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. Vývoj cien vo veľkoobchode do veľkej miery ovplyvnili ceny železa, ocele a plastov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje rakúskeho štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny v rakúskom veľkoobchode klesli v júni oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o 7,3 %. To znamená pokles štvrtý mesiac v rade a jeho výrazné zrýchlenie, keď v máji veľkoobchodné ceny klesli o 4,7 %.



Júnový vývoj veľkoobchodných cien do veľkej miery ovplyvnili ceny železa a ocele, ktoré klesli medziročne o 35,9 %, ako aj ceny gumy a plastov, kde pokles dosiahol 34,1 %. Výrazný pokles zaznamenali aj kvapalné a plynné palivá a s nimi súvisiace produkty (32,3 %), ako aj ceny obilia, osív a krmív, kde pokles predstavoval 31,8 %.



Aj v medzimesačnom porovnaní pokračovali veľkoobchodné ceny v Rakúsku v poklese, tempo poklesu sa však v tomto prípade výrazne zmiernilo. Zatiaľ čo v máji oproti aprílu klesli o 1,9 %, v júni oproti máju o 0,3 %.