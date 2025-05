Washington 15. mája (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v apríli klesli prvýkrát za viac ako rok, a to napriek rozsiahlym dovozným clám, ktoré zaviedol prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje amerického ministerstva práce.



Index cien výrobcov (PPI) sa v apríli oproti marcu znížil o 0,5 %, čo bol prvý pokles od októbra 2023 a najväčší prepad za posledných päť rokov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ceny výrobcov minulý mesiac zvýšili o 2,4 %, čo bolo spomalenie z marcového medziročného rastu o 3,4 %. Bez zahrnutia nestálych cien potravín a energií sa takzvané jadrové veľkoobchodné ceny znížili medzimesačne o 0,4 % a v medziročnom porovnaní vzrástli o 3,1 %. Ceny služieb sa v porovnaní s marcom znížili o 0,7 %, čo je najväčší pokles od roku 2009, a to v dôsledku znižovania ziskových marží veľkoobchodníkov aj maloobchodníkov.



V utorok (13. 5.) ministerstvo práce informovalo, že spotrebiteľské ceny v apríli medziročne vzrástli len o 2,3 %, čo je najmenší medziročný nárast za viac ako štyri roky. Nenaplnili sa tak očakávania mnohých ekonómov, ktorí predpovedali, že Trumpove clá sa v minulom mesiaci prejavia na výraznom zvýšení cien. Vzhľadom na to, že clá sa neustále menia, je ťažké predpovedať ich hospodársky vplyv, upozornila agentúra AP. V pondelok napríklad Trump nečakane súhlasil s rozsiahlou deeskaláciou colnej vojny s Čínou, ktorá je tretím najväčším zdrojom dovozu do USA.