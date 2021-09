Washington 10. septembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v auguste rekordne vzrástli. Index cien výrobcov minulý mesiac medziročne vyskočil o 8,3 % po +7,8 % v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. To je ich najprudší rast minimálne od novembra 2010, keď sa tento údaj začal zaznamenávať.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny výrobcov v auguste zvýšili o 0,7 % po +1 % v dvoch predchádzajúcich mesiacoch. Ekonómovia počítali so medzimesačným nárastom o 0,6 % a medziročným o 8,2 %.



Bez započítania cien potravín, energií a obchodných služieb ceny výrobcov v auguste stúpli o 0,3 %, pričom ekonómovia očakávali zvýšenie až o 0,5 %. Jadrový index výrobných cien medziročne vzrástol o 6,3 %.



"Pandémiou pribrzdené dodávky budú tlačiť na ceny minimálne do konca roka, ale slabší domáci dopyt spôsobí, že inflácia cien výrobcov sa od jesene začne oslabovať a bude v tom pokračovať aj počas roka 2022," uviedla hlavná ekonómka Oxford Economics Nancy Vanden Houtenová.