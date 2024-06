Veľkoobchodné ceny v USA v máji nečakane klesli

Washington 13. júna (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v minulom mesiaci nečakane klesli. To podporilo nádeje, že inflácia sa v najbližších mesiacoch spomalí dostatočne na to, aby americká centrálna banka (Fed) mohla spustiť cyklus uvoľňovania menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ CNCB a Reuters.



Ceny výrobcov sa v máji medzimesačne znížili o 0,2 % po aprílovom náraste o 0,5 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,1 %.



Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, stagnoval, pričom ekonómovia očakávali nárast o 0,3 %.



V medziročnom porovnaní index cien výrobcov v máji stúpol o 2,2 % po zvýšení o 2,3 % v apríli.