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Veľkoobchodné ceny v USA v máji prudko vzrástli
Index cien výrobcov (PPI) pre konečný dopyt, ktorý zachytáva cenové tlaky ešte predtým, ako sa premietnu do spotrebiteľských cien, vzrástol medziročne o 6,5 %, čo bolo najviac od novembra 2022.
Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA zaznamenali v máji najvyšší medziročný prírastok za viac ako tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu federálneho ministerstva práce (Bureau of Labor Statistics, BLS).
Index cien výrobcov (PPI) pre konečný dopyt, ktorý zachytáva cenové tlaky ešte predtým, ako sa premietnu do spotrebiteľských cien, vzrástol medziročne o 6,5 %, čo bolo najviac od novembra 2022. V medzimesačnom porovnaní sa index zvýšil o 1,1 %. Motorom veľkoobchodnej inflácie boli v máji na takmer 80 % ceny tovarov, zatiaľ čo ceny služieb sa zvýšili len mierne, uviedol BLS.
Spojené štáty bojujú s pretrvávajúcou vysokou infláciou už od vypuknutia pandémie COVID-19, pričom tlak na ceny ešte zosilňujú clá zavedené prezidentom USA Donaldom Trumpom, ako aj vojna USA a Izraela proti Iránu. Teherán v odvete za americko-izraelské útoky fakticky zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.
Index cien výrobcov (PPI) pre konečný dopyt, ktorý zachytáva cenové tlaky ešte predtým, ako sa premietnu do spotrebiteľských cien, vzrástol medziročne o 6,5 %, čo bolo najviac od novembra 2022. V medzimesačnom porovnaní sa index zvýšil o 1,1 %. Motorom veľkoobchodnej inflácie boli v máji na takmer 80 % ceny tovarov, zatiaľ čo ceny služieb sa zvýšili len mierne, uviedol BLS.
Spojené štáty bojujú s pretrvávajúcou vysokou infláciou už od vypuknutia pandémie COVID-19, pričom tlak na ceny ešte zosilňujú clá zavedené prezidentom USA Donaldom Trumpom, ako aj vojna USA a Izraela proti Iránu. Teherán v odvete za americko-izraelské útoky fakticky zablokoval Hormuzský prieliv, cez ktorý v bežných podmienkach prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.