Veľkoobchodné ceny v USA v máji vzrástli o 10,8 %

Washington 14. júna (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v máji rástli takmer rekordným tempom. To signalizuje zvyšovanie inflačných tlakov v najväčšej svetovej ekonomike.



Index cien výrobcov (PPI) medziročne vyskočil o 10,8 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Medzimesačne sa zvýšil o 0,8 % po +0,4 % v apríli.



Takzvaný jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú potraviny, energie ani obchodné služby, medzimesačne stúpol o 0,5 % a medziročne o 6,8 %.



Medziročné tempo rastu PPI aj jadrového PPI sa pohybuje v blízkosti ich rekordných maxím - 11,5 %, respektíve 7,1 %.



Tieto údaje pozorne sledujú investori a ekonómovia, keďže inflačné tlaky na veľkoobchodnej úrovni sa neskôr premietnu aj do vývoja spotrebiteľských cien, ktoré v máji medziročne vyskočili o 8,6 %, čo bol ich najprudší nárast od decembra 1981.



Motorom veľkoobchodnej inflácie boli aj v máji energie. Index cien energií pre konečnú spotrebu medzimesačne stúpol o 5 %. V rámci energií, ceny benzínu vyskočili o 8,4 %.