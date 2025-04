Veľkoobchodné ceny v USA v marci klesli prvýkrát od októbra 2023

Washington 11. apríla (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA minulý mesiac klesli, čo je ďalším signálom zmiernenia inflačných tlakov. Obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa však výrazne zvýšila neistotu a zahmlieva ekonomický výhľad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Index cien výrobcov (PPI) sa v marci v porovnaní s februárom znížil o 0,4 %, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol prvý medzimesačný pokles PPI od októbra 2023.



Ceny benzínu medzimesačne padli o 11,1 % a ceny vajec, ktoré predtým prudko vzrástli v dôsledku vtáčej chrípky, až o 21,3 %.



V medziročnom porovnaní ceny výrobcov v marci stúpli o 2,7 % po náraste o 3,2 % vo februári. Ekonómovia počítali so zvýšením až o 3,3 %.



Jadrové ceny výrobcov, do ktorých sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v marci medzimesačne klesli o 0,1 %,. To bolo prvé zníženie jadrového PPI od júla. V medziročnom porovnaní jadrový PPMI vzrástol o 3,3 %.