Veľkoobchodné ceny v USA v novembri mierne vzrástli
Autor TASR,aktualizované
Washington 14. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v novembri mierne vzrástli, najmä vďaka prudkému zvýšeniu cien benzínu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na štatistický úrad federálneho ministerstva práce.
Index cien výrobcov (PPI) pre konečný dopyt v novembri medzimesačne vzrástol o 0,2 % po náraste o 0,1 % v októbri. Ceny tovarov sa po októbrovom poklese o 0,4 % v novembri opäť zvýšili, a to o 0,9 %, čo bol najvýraznejší nárast od februára 2024. Motorom ich rastu bolo zvýšenie cien energetických tovarov o 4,6 %. Ceny služieb stagnovali po októbrovom náraste o 0,3 %.
V medziročnom porovnaní index PPI stúpol o 3 % z úrovne 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Vydanie správy o vývoji PPI sa oneskorilo o 43 dní. Dôvodom bolo obmedzenie činnosti federálnej vlády, takzvaný shutdown.
Maloobchodné tržby v Spojených štátoch sa v novembri zvýšili viac, ako sa očakávalo. Údaje, ktoré v stredu zverejnilo ministerstvo obchodu USA, ukázali, že celkové tržby maloobchodu medzimesačne vzrástli o 0,6 % na 735,9 miliardy USD (631,46 miliardy eur). Znamenalo to oživenie po októbrovom poklese o 0,1 %. Analytici predpovedali, že maloobchod sa v novembri posilní len o 0,4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Silný rast maloobchodných tržieb v novembri podporuje náš odhad, že sviatočná sezóna bola pre maloobchodníkov dobrá a objem maloobchodných tržieb počas sviatkov vzrástol najsilnejšie od roku 2021,“ povedal ekonóm spoločnosti Oxford Economics Michael Pearce. Upozornil však na to, že míňali hlavne domácnosti s vysokými príjmami.
Medziročne sa novembrové maloobchodné tržby v USA zvýšili o 3,3 %. Okrem blížiacich sa sviatkov tomu pomohol aj predaj automobilov a pohonných látok. Tržby v reštauráciách a baroch v novembri medziročne stúpli o 0,6 %. Predaj potravín sa však zlepšil len o 0,1 %. Tržby obchodov so zmiešaným tovarom oproti rovnakému mesiacu predošlého roka stagnovali a tržby predajní s nábytkom o 0,1 % klesli. Znížili sa aj tržby obchodných domov, a to o 2,9 %.
(1 EUR = 1,1654 USD)
