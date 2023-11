Veľkoobchodné ceny v USA v októbri prudko klesli

Washington 15. novembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA minulý mesiac prudko klesli, keďže inflačné tlaky sa v dôsledku rok a pol trvajúceho zvyšovania úrokových sadzieb naďalej zmierňovali. Index cien výrobcov, ktorý meria infláciu predtým, ako ju pocítia spotrebitelia, sa v októbri oproti septembru znížil o 0,5 %, čo je najvýraznejší pokles od apríla 2020. TASR o to informuje na základe správy agentúry AP.



Na medziročnej báze sa ceny výrobcov zvýšili o 1,3 %. Inflácia v USA sa vlani dostala na najvyššie úrovne za štyri dekády, čo prinútilo Federálny rezervný systém (Fed), aby od marca 2022 jedenásťkrát zvýšil svoju základnú úrokovú sadzbu. To sa prejavilo na zdražení úverov a následnom spomalení inflácie. V utorok (14. 11.) ministerstvo práce oznámilo, že spotrebiteľské ceny sa od septembra do októbra nezmenili a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 3,2 %, čo bol najmenší medziročný prírastok od júna.



Inflácia síce stále prekračuje dvojpercentnú cieľovú hodnotu Fedu, zároveň sa však zmierňuje a ekonomika aj trh práce zostávajú odolné. To podporuje očakávania, že centrálnej banke sa podarí dosiahnuť tzv. mäkké pristátie, teda zníženie inflácie bez toho, aby najväčšia svetová ekonomika skĺzla do recesie.