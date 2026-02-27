Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Veľkoobchodné ceny v USA vzrástli v januári prudšie, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Index cien výrobcov (PPI), ktorý zachytáva cenové tlaky ešte predtým, ako sa premietnu do spotrebiteľských cien, medzimesačne vzrástol o 0,5 % a medziročne o 2,9 %.

Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA vzrástli na začiatku roka prudšie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.

Index cien výrobcov (PPI), ktorý zachytáva cenové tlaky ešte predtým, ako sa premietnu do spotrebiteľských cien, medzimesačne vzrástol o 0,5 % a medziročne o 2,9 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,3 %, respektíve o 1,6 %.

Motorom veľkoobchodnej inflácie boli na začiatku roka predovšetkým vyššie ceny služieb.

Jadrový index cien výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, v januári medzimesačne stúpol o 0,8 % po decembrovom náraste o 0,6 %. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 0,3 %.
