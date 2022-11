Washington 15. novembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA vzrástli v októbri menej, než sa čakalo. To je ďalší signál, že inflácia sa zrejme začína spomaľovať.



Index cien výrobcov v októbri medzimesačne stúpol o 0,2 %, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu cien výrobcov spomalilo na 8,4 % z 8 % v septembri, pričom ekonómovia prognózovali +8,3 %. V marci dosiahlo historický rekord 11,7 %.



Jadrový index, do ktorého sa nezapočítavajú energie, potraviny a finančné služby, v októbri medzimesačne vzrástol o 0,2 % a medziročne o 5,4 %.