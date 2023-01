Amsterdam 3. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe pokračujú v poklese. Teplé počasie, ktoré by malo podľa predpovedí vydržať aj na budúci týždeň, totiž obmedzilo dopyt a znížilo obavy z výpadkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v utorok predpoludním oslabil až o 6,5 %. Neskôr zmazal časť strát a o 10.23 h SEČ sa obchodoval nižšie o 4,2 % po 73,80 eura za megawatthodinu (MWh). V pondelok (2. 1.) jeho cena klesla na najnižšiu úroveň od februára 2022, ešte než Rusko zaútočilo na Ukrajinu.



Mierne počasie zmiernilo obavy z výpadkov elektriny a prechodu na prídelový systém. Zásobníky v Európe zostávajú naplnené nad priemer na toto ročné obdobie. Teplé počasie dokonca umožnilo štátom EÚ, aby v uplynulých dňoch ukladali nadmerný plyn do zásobníkov. Podľa združenia Gas Infrastructure Europe (GIE) naplnenosť európskych zásobníkov predstavuje okolo 84 %, čo je výrazne nad 5-ročným priemerom 70 %. Nemecké zásobníky sú aktuálne naplnené dokonca na viac než 90 %.



Ďalším pozitívnym faktorom je veterné počasie, ktoré výrazne zvýšilo výrobu veternej elektriny. Očakáva sa, že v stredu (4. 1.) by sa mala produkcia elektriny z vetra v Nemecku pohybovať v blízkosti rekordných úrovní.



Nárast produkcie elektriny z vetra a návrat ďalších jadrových kapacít vo Francúzsku, čo viac než vykompenzovalo zvýšený dopyt, spôsobili, že v utorok takisto výrazne klesla ceny elektriny.



Cena referenčného TTF kontraktu od začiatku decembra padla približne o polovicu a zaznamenala rekordný pokles. Na historické maximum sa dostala počas leta, keď vyskočila až na 345 eur za MWh. Príčinou bolo vtedy zastavenie dodávok plynu z Ruska. Aj napriek aktuálnemu uvoľneniu na európskom trhu s plynom a výraznému poklesu sú ceny stále relatívne vysoké. Na porovnanie, v roku 2020 sa ceny na burze TTF pohybovali pod 20 eur za MWh.