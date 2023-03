Amsterdam 29. marca (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v stredu kolíšu. Situáciu na trhu ovplyvňujú na jednej strane štrajky vo Francúzsku, ktoré spôsobujú problémy v tamojšej energetickej infraštruktúre, a na strane druhej silné dodávky paliva na konci vykurovacej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu do 15.09 h miestneho času vzrástla o 0,8 % na 43,11 eura za megawatthodinu. Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve stúpol o 0,1 %.



Európa smeruje ku koncu vykurovacej sezóny po energetickej kríze, ktorá ohrozovala ekonomiku. Ale väčšinou mierne zimné počasie a silné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) pomohli štátom na kontinente vyhnúť sa prídelom plynu. Trhy sa tak teraz sústredia na to, ako sa bude dariť Európe pri budovaní zásob plynu pre nasledujúcu zimu.



"Aj keď sa napätie na európskom trhu s plynom od začiatku roka značne zmiernilo, ešte nie sme z toho vonku," povedal Gergely Molnár, analytik Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) na európskej konferencii o plyne vo Viedni.



Zásobníky v Európe sú však oveľa plnšie, než je bežné v danom ročnom období. Bloomberg predpovedá, že ciele pre skladové zásoby na budúcu zimu budú skoro splnené. Napriek tomu experti pripomínajú, že "kritické obdobie" dopĺňania zásobníkov sa ešte len začína a tentoraz bez významných tokov z ruských plynovodov.



Časté prílevy chladného počasia udržiavali obavy o dostatok plynu v zime pri živote, aj keď bola zima väčšinou mierna. Studenší ako normálny začiatok apríla by mohol predĺžiť vykurovaciu sezónu a zvýšiť tlak na trh.



Ministri energetiky Európskej únie sa tento týždeň dohodli na predĺžení dobrovoľného zníženia spotreby plynu, keďže blok sa snaží zabezpečiť, aby neboli problémy s jeho nedostatkom. Obavy vyvolávajú tiež štrajky vo Francúzsku, ktoré zasahujú do výroby jadrovej energie a blokujú terminály na LNG aj rafinérie.