Veľkoobchodné zásoby aj tržby v USA v apríli vzrástli

Washington 8. júna (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch aj v apríli vzrástli, už 21. mesiac v rade. A o niečo viac, ako signalizoval predbežný odhad. Ale rast veľkoobchodných tržieb sa zmiernil. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva obchodu.



Podľa ministerstva sa veľkoobchodné zásoby v USA v apríli 2022 zvýšili medzimesačne o 2,2 % namiesto 2,1 % pri rýchlom odhade. Tempo ich rastu sa však spomalilo z marcových 2,7 %. Ekonómovia pritom očakávali, že aprílové tempo rastu zásob nebude revidované.



Ministerstvo informovalo tiež, že zásoby tovarov dlhodobej spotreby v sledovanom období stúpli o 1,3 % a krátkodobej spotreby o 1,4 %.



V medziročnom porovnaní veľkoobchodné skladové zásoby v USA v apríli vzrástli medziročne o 24 %. Tieto zásoby sú pritom kľúčovou súčasťou hrubého domáceho produktu (HDP). Aprílové údaje tak naznačujú, že investície do zásob by mohli v tomto 2. štvrťroku podporiť hospodársky rast.



Aj tržby veľkoobchodníkov sa v apríli zvýšili, a to o 0,7 % po náraste o 1,8 % v marci.