Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch rástli slabším tempom

Washington 9. decembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch v októbri vzrástli, tempo rastu sa však opäť spomalilo, pričom sa počítalo s výraznejším zvýšením zásob. Informoval o tom server RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.



Veľkoobchodné zásoby v USA vzrástli v októbri o 0,5 % po septembrovom zvýšení o 0,6 %. Výsledky tak zaostali za očakávaniami, keď analytici počítali so zrýchlením tempa rastu zásob vo veľkoobchode na 0,8 %.



Pod októbrový vývoj veľkoobchodných zásob sa do veľkej miery podpísalo spomalenie rastu zásob tovarov dlhodobej spotreby. V septembri sa tieto zásoby zvýšili o 1 %, v októbri rast predstavoval 0,7 %. V prípade tovarov krátkodobej spotreby sa zásoby po predchádzajúcej stagnácii zvýšili o 0,2 %.



Ministerstvo obchodu okrem toho zverejnilo vývoj tržieb vo veľkoobchode. Tie vzrástli v októbri o 0,4 % po septembrovom raste o 0,1 %. Tržby z predaja tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili o 0,8 %, zatiaľ čo v septembri zaznamenali rast o 0,6 %. Tržby z predaja tovarov krátkodobej spotreby stagnovali, aj to však predstavuje zlepšenie v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci, za ktorý o 0,3 % klesli.