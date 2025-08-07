< sekcia Ekonomika
Veľkoobchodné zásoby v USA v júni vzrástli, rast nesplnil očakávania
Autor TASR
Washington 7. augusta (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v Spojených štátoch sa v júni vrátili k rastu, tempo rastu však nesplnilo očakávania. Údaje amerického ministerstva obchodu zverejnil portál RTTNews.
Veľkoobchodné zásoby v USA sa v júni zvýšili o 0,1 % po tom, ako v máji o 0,3 % klesli. Ekonómovia však očakávali rast o 0,2 %, v súlade s predbežným odhadom.
Pod slabší než predpokladaný rast veľkoobchodných zásob sa podpísali rovnakou mierou zásoby tovarov dlhodobej aj krátkodobej spotreby. V obidvoch prípadoch zásoby vzrástli o 0,1 %.
Ministerstvo obchodu zároveň uviedlo, že aj tržby veľkoobchodníkov vzrástli, a to o 0,3 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenali 0,4-percentný pokles.
K obratu prispeli najmä tržby z predaja tovarov dlhodobej spotreby. Tie vzrástli o 0,5 %. Rast zaznamenali aj tržby z predaja tovarov krátkodobej spotreby, dosiahol však iba 0,1 %.
