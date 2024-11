Veľkoobchodné zásoby v USA v septembri klesli viac, ako sa čakalo

Washington 7. novembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA v septembri klesli viac, než sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom bolo najmä prudkého zníženie zásob motorových vozidiel. Ukázali to vo štvrtok revidované údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu RTTNews.



Podľa spresnených údajov ministerstva, zásoby veľkoobchodníkov v USA v septembri 2024 medzimesačne klesli o 0,2 % namiesto o 0,1 % pri rýchlom odhade.



Ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters pritom očakávali, že pokles veľkoobchodných zásob, kľúčovej zložky hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov, nebude revidovaný a zostane na úrovni 0,1 %.



Na ilustráciu, v auguste sa zásoby veľkoobchodníkov zvýšili medzimesačne o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní veľkoobchodné zásoby v USA v septembri stúpli o 0,3 %, ale veľkoobchodné zásoby motorových vozidiel klesli o 1,7 % po náraste o 0,3 % v auguste.



Súkromné investície do zásob boli v 3. štvrťroku malou brzdou ekonomiky, ktorá v období júl až september vzrástla medziročne o 2,8 %.



Tržby veľkoobchodníkov sa v septembri zvýšili o 0,3 % po náraste o 0,2 % v auguste.



Pri septembrovom tempe predaja by veľkoobchodníkom trvalo vyprázdnenie regálov 1,34 mesiaca, čo je menej než 1,35 mesiaca v auguste.