Veľkoobchodné zásoby v USA vzrástli najviac od januára minulého roka
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka veľkoobchodné zásoby vo februári vzrástli o 1,8 %.
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA vo februári medzimesačne stúpli najvýraznejšie za 13 mesiacov. Podporil ich prudký rast zásob profesionálnych zariadení o 0,8 % a technického vybavenia o 1,5 %, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkovo veľkoobchodné zásoby krajiny, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, sa medzimesačne zvýšili o 0,8 % čiže najviac od januára 2025 po tom, ako v januári tohto roka o 0,3 % klesli. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka veľkoobchodné zásoby vo februári vzrástli o 1,8 %. Ak by sa ukázalo, že takéto zvyšovanie pokračovalo aj v marci, znamenalo by to, že zásoby v prvom kvartáli posilnili rast ekonomiky.
Vo štvrtom kvartáli vlaňajška vývoj stavu zásob mierne prispel k rastu amerického hospodárstva, ktoré sa medziročne zväčšilo o 0,5 %.
Celkovo veľkoobchodné zásoby krajiny, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, sa medzimesačne zvýšili o 0,8 % čiže najviac od januára 2025 po tom, ako v januári tohto roka o 0,3 % klesli. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka veľkoobchodné zásoby vo februári vzrástli o 1,8 %. Ak by sa ukázalo, že takéto zvyšovanie pokračovalo aj v marci, znamenalo by to, že zásoby v prvom kvartáli posilnili rast ekonomiky.
Vo štvrtom kvartáli vlaňajška vývoj stavu zásob mierne prispel k rastu amerického hospodárstva, ktoré sa medziročne zväčšilo o 0,5 %.