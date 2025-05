Veľkú cenu Obchodnej a priemyselnej komory získali dve spoločnosti

Bratislava 15. mája (TASR) - Veľkú cenu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) za rok 2024 získali dve spoločnosti, a to PPA Controll z Bratislavy a CRT Electronics z Oravskej Lesnej. Do 22. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní sa zapojilo 16 spoločností, pričom všetky splnili podmienky a kritériá súťaže. Ocenenie si predstavitelia spoločností prevzali vo štvrtok v Bratislave na zhromaždení delegátov SOPK.



Predstavenstvo SOPK schválilo udelenie čestného uznania SOPK spoločnosti Agro CS Slovakia z Lučenca za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. Agro CS Slovakia sa za uplynulých 25 rokov stala najväčším producentom pestovateľských substrátov na Slovensku.



Ocenenie TOP študentský tím aplikovanej ekonómie je cenou za tvorivosť, odvahu, a podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu Junior Achievement Aplikovaná ekonómia. V školskom roku 2024/2025 je ocenenie udelené študentskej firme Zenith z Obchodnej akadémie v Leviciach pod vedením učiteľky Márie Haulikovej. Firma Zenith získala ocenenie vďaka inovatívnemu produktu - ekologickému neutralizátoru zápachu z topánok.