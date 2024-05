Veľkú cenu SOPK za rok 2023 udelili dvom spoločnostiam

Bratislava 21. mája (TASR) - Do 21. ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní Veľká cena Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) za rok 2023 sa zapojilo 21 spoločností, pričom všetky splnili podmienky a kritériá súťaže. Hodnotiaca komisia odporučila udeliť cenu dvom spoločnostiam, a to firme Adrian Group, Banská Bystrica a firme Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Košice. Ocenenie si predstavitelia spoločností prevzali v Bratislave na zhromaždení delegátov SOPK.



Ostatným zúčastneným spoločnostiam odporučila hodnotiaca komisia udeliť za splnenie podmienok a kritérií súťaže Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2023.



Tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou slávnostnej časti rokovania zhromaždenia delegátov SOPK je okrem udeľovania Veľkej ceny SOPK aj vyhlásenie výsledkov súťaže neziskovej organizácie Junior Achievement (JA) Slovensko - TOP študentský tím aplikovanej ekonómie.



V školskom roku 2023/2024 ocenenie udelili študentskej firme Greenture z Evanjelického gymnázia v Tisovci pod vedením učiteľky Martiny Paľovej. Študentská firma Greenture získala ocenenie na Veľtrhu podnikateľských talentov vďaka inovatívnemu produktu - zelenej kašičke s moringou, ktorú študenti vyrobili a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli v rámci svojho podnikateľského zámeru a činnosti vlastnej firmy.



Ocenenie TOP študentský tím aplikovanej ekonómie je cenou za tvorivosť, odvahu a podnikavosť študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce a umiestnení na súťažiach pri zohľadnení tvorivého a inovatívneho prístupu v riadení firmy.