Veľký Krtíš hľadá dodávateľa elektriny, zákazka je na dva roky

Veľký Krtíš 5. októbra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš hľadá dodávateľa elektrickej energie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 382.976 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie do všetkých odberných miest jednotlivých verejných obstarávateľov. Patria medzi ne napríklad materská i základná škola na Poľnej ulici, mestské kultúrne stredisko i Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš. Je to tiež Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš.



Spotreba je na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025. Súčasťou dodávky elektriny je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a ostatných regulovaných služieb na rovnaké zmluvné obdobie.



Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 31. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Obstarávanie sa netýka projektu financovaného z fondov Európskej únie.