Vo Veľkom Krtíši šijú oblečenie aj pre najluxusnejšie svetové značky

Veľký Krtíš 23. júna (TASR) - Aj pre luxusné značky, ako sú Versace či Gucci, ale aj pre automobilové stajne Ferrari či RedBull okruhu Formule 1, šijú oblečenie vo veľkokrtíšskom závode spoločnosti PAZZ. Firma aktuálne dáva prácu 170 ľuďom, prevažne ženám.



"Naďalej sa zameriavame na šitie vysokokvalitného športového oblečenia pre známe svetové značky ako Rossignol, Aztech, Stockli, HEAD, Castelli," uviedol pre TASR výrobný riaditeľ Milan Havjar. "Produkty vyrobené na Slovensku vyvážame do materskej spoločnosti v Taliansku s následnou distribúciou do celého sveta," dodal.



Podľa neho obdobie pandémie prekonala spoločnosť bez väčších problémov, avšak naďalej pretrváva nepriaznivá situácia týkajúca sa nedostatku ľudských zdrojov. "Napriek vynikajúcej spolupráci s miestnymi školami sa dlhodobo nedarí zabezpečiť šičky do našej výroby, čo sa v dôsledku prirodzeného starnutia a odchodov do dôchodku prejavuje v dlhodobom horizonte na poklese stavu zamestnancov," konštatoval s tým, že problémom je teraz to, že množstvo zákaziek musia odmietať, pretože ich kapacitne nie sú schopní realizovať.



S energetickou krízou sa snažia bojovať aj investovaním do inovácií, aktuálne napríklad inštalujú v závode fotovoltickú elektráreň.



V priestoroch PAZZ pôsobí aj ďalšia textilná spoločnosť Powerskin patriaca do skupiny Arena, ktorá vyrába profesionálnu líniu bezšvových plaviek s vývozom do celého sveta.



"Po miernej stagnácii počas pandémie sa situácia vrátila do normálu a aktuálne táto spoločnosť rastie a rozširuje svoje výrobné kapacity," doplnil Havjar.



Firma zamestnáva 70 zamestnancov a v blízkej dobe plánuje otvoriť ďalšiu výrobnú linku.