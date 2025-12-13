< sekcia Ekonomika
Veľký Krtíš vybralo mesto na daniach a poplatkoch 594.937 eur
Autor TASR
Veľký Krtíš 13. decembra (TASR) - Mesto Veľký Krtíš vybralo k druhému termínu splatnosti na miestnych daniach a poplatkoch sumu 594.937 eur. Z celkovej výšky daní a poplatkov, ktoré vyrubili fyzickým a právnickým osobám, je to takmer 74 percent. TASR o tom informoval prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko.
Dodal, že miestne dane tvoria najmä daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Súčasťou sú aj daň za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty i za nevýherné hracie automaty. Druhý termín splatnosti bol 4. september. K tomuto dátumu podľa prednostu občania uhradili aj nedoplatky za predchádzajúce roky v celkovej výške 43.047 eur. „Mesto štandardne vybrané prostriedky zapája do rozpočtu, kde slúžia na financovanie všetkých oblastí mestských politík,“ objasnil. Podotkol, že náhľad na zdroje je globálny, stanovia sa ciele a možné externé zdroje. „Následne sa stanovia priority, na čo zdroje pôjdu. Prvoradé sú však obligatórne činnosti mesta, ktoré musia byť zabezpečené za všetkých podmienok,“ zhrnul.
Ako uviedol, najväčšiu časť miestnych daní tvorí daň z nehnuteľnosti, tá je v roku 2025 vyrubená vo výške 804.405 eur, uhradených je viac ako 694.031 eur. „Čo sa týka komunálneho odpadu, predpis za rok 2025 bol 413.876 eur, uhradené je 305.713,09 eur,“ konštatoval. Daň za psa vyrubili vo výške 18.198 eur, uhradených je 14.136 eur.
Mesto Veľký Krtíš bude v novom roku hospodáriť so sumou viac ako 17 miliónov eur. Nezvyšujú poplatok za odpad ani miestne dane. V prípade dotácií na šport počíta mesto s výškou 40.000 eur, na činnosť kultúrnych organizácií to bude 15.000 eur. Samospráva ráta v rozpočte s podielovými daňami vo výške 4.337.844 eur.
