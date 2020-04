Veľký pokles cien bytov sa nedostaví, ponuka je rekordne nízka

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovenská ekonomika v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu stojí pred výzvami, avšak to, ako dlho bude hospodárska recesia trvať, závisí hlavne od zahraničných obchodných partnerov. Realitný trh bude do veľkej miery ovplyvnený všeobecnou ekonomickou situáciou. Vzhľadom na stav trhu nehnuteľností spred vypuknutia pandémie je ale nereálne očakávať masívne prepady cien nehnuteľností, čo platí najmä pre trh novostavieb v metropole Slovenska, ktorý ku koncu marca tohto roka zaznamenal rekordne nízku ponuku a ďalší rast cien. Uviedla to analytická spoločnosť Bencont Investments.



Počet voľných bytov v novostavbách v Bratislave ku koncu prvého kvartálu tohto roka zaznamenal pokles na 1704 bytov. V ponuke bolo 84 projektov, pričom počas prvých troch mesiacov na trh pribudlo 237 nových bytov. Najväčším prírastkom bola ďalšia etapa projektu Slnečnice so 111 voľnými bytmi.



„Za posledné dva roky bol evidentný pokles počtu projektov, keďže začiatkom roka 2019 predávalo byty 108 projektov a v roku 2018 až 125 projektov. Viac než 30 % prepad počtu aktívnych projektov za posledné dva roky je odzrkadlením povoľovacích procesov, ktoré v Bratislave zastavujú veľkú časť novej bytovej výstavby,“ vysvetlil hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik.



Rast cien sa nezastavil ani v čase pandémie, priemerná jednotková cena voľných novostavieb narástla na 3276,85 eura za štvorcový meter (m2), čo je medziročne o 15 % viac. Nárast podľa Bruchánika spôsobil rýchly výpredaj cenovo najdostupnejších projektov (napríklad Ovocné sady, Slnečnice, Bory bývanie) a pomalší výpredaj luxusného segmentu. Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov vzrástla na 230.000 eur s DPH.



V hlavnom meste sa za prvý štvrťrok 2020 predalo 607 bytov, v porovnaní s priemerom roku 2019, kde predaj dosahoval okolo 750 bytov kvartálne, teda ide o pokles. Pri nízkej ponuke však podľa Bruchánika bol tento pokles očakávaný.



V predaji ešte stále vedú malé byty. „Priemerná rozloha predaných bytov dosiahla 61,93 m2 a priemerná absolútna cena 176.000 eur vrátane DPH. V porovnaní s priemernou cenou voľných bytov vidíme pokračovanie trendu výpredaja menších bytov. Z hľadiska izbovosti boli naďalej najpopulárnejšie malé, dvojizbové byty do 150 tisíc €,“ dodal Bruchánik.



Analytik upozornil, že situácia na realitnom trhu je iná ako v roku 2008, kedy pre zásobu tisícov voľných a dostavaných bytov, ktoré potrebovali developeri predať, spustili výpredaj, ktorý spôsobil prepad cien. „Ponuka novostavieb v Bratislave je na rozdiel od rokov 2008 - 2009 na svojom rekordnom minime. Cez 90 % bytov sa predáva z papiera, pričom ich dokončenie (a teda aj inkaso kúpnej ceny) je naplánované až o dva či tri roky,“ uzavrel Bruchánik.