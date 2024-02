Pivovar Šariš prejde na obnoviteľné zdroje elektriny

Veľký Šariš 6. februára (TASR) - Od roku 2025 bude pivovar Šariš vo Veľkom Šariši ako hlavný zdroj energie využívať bezemisnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Primárnym zdrojom zelenej energie sa stane nový solárny park rakúskej spoločnosti Enery vybudovaný v Iliašovciach v okrese Spišská Nová Ves. Ten bude dodávať elektrinu do energetickej siete, odkiaľ ju pivovar bude odoberať. Zástupcovia pivovaru i spomenutej spoločnosti v utorok vo Veľkom Šariši predstavili spoluprácu.



Elektrina zo solárneho parku v Iliašovciach pokryje približne 92 percent spotreby pivovaru a sladovne vo Veľkom Šariši, čo predstavuje objem približne 7,2 GWh ročne.



"My sme išli do tejto spolupráce z dôvodu, že chceme mať pokrytých 100 percent energie z obnoviteľných zdrojov a to nám táto spolupráca umožní. Je to lokálny zdroj a miestna investícia, ktorá zostáva v tomto regióne. My budeme cez distribučnú sieť odoberať energiu z tohto solárneho parku," povedal Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.



Solárny park bude tvoriť 10.582 fotovoltaických modulov s kapacitou 6,3 MWp, ktoré budú elektrickú energiu posielať do slovenskej elektrickej siete. Pivovar si zo siete elektrinu odoberie v tom istom objeme, ako solárny park vyrobí. Stáť bude približne 5,5 milióna eur a pôjde o investíciu firmy Enery.



V prípade spolupráce Prazdroja a firmy Enery ide o takzvanú zmluvu o nákupe virtuálnej energie (VPPA), na základe ktorej môžu pivovarníci odoberať zelenú elektrinu po obdobie desiatich rokov. "VPPA je spôsob, ako firmy môžu proaktívne prispieť k ozeleneniu slovenskej energetickej siete. Je to zároveň najtransparentnejší spôsob, ako zaistiť pre firmu zdroj zelenej energie. V každom momente je možné dohľadať, kto ju dodáva," vysvetlil Ján Horváth, generálny riaditeľ Enery na Slovensku.



"Pre mnoho európskych spoločností je tento spôsob cestou k väčšej udržateľnosti a my sme radi, že ich môžeme dlhodobo podporiť spoľahlivou a čistou energiou," vysvetľuje Severin Vatigov, obchodný riaditeľ Enery.



V pivovare vo Veľkom Šariši pribudne v druhej polovici tohto roka aj vlastná solárna elektráreň za približne milión eur. Zložená bude zo 708 panelov stojacich na ploche 7100 štvorcových metrov. Solárna elektráreň bude priamo v areáli pivovaru na doposiaľ nevyužitom pozemku. Pôjde o ďalší, doplnkový obnoviteľný zdroj energie, ktorý ročne vyrobí 0,5 GWh elektriny, čo je ročná spotreba zhruba 220 slovenských domácností. Bude mať kapacitu pokryť približne šesť percent ročnej spotreby elektrickej energie pivovaru.



"Vybudovaním solárneho parku v Iliašovciach a vlastnej solárnej elektrárne vo Veľkom Šariši prejde náš pivovar na výrobu poháňanú výlučne obnoviteľnými zdrojmi elektriny zo slnka a s dohľadateľným pôvodom," uviedol riaditeľ pivovaru Šariš Grzegorz Komora.



Stratégiou Prazdroja je záväzok, že do roku 2025 bude elektrina vo všetkých jeho pivovaroch pochádzať z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 budú všetky pivovary spoločnosti uhlíkovo neutrálne.